«ملكش دعوة بزوجة هذا المدرب»..عدلي القيعي يهدد خالد الغندور بكشف فضيحة

الثلاثاء، 02-11-2021
01:20 م
رد عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي السابق، على الإعلامي
خالد الغندور
نجم الزمالك الأسبق، بشأن تصريحاته الأخيرة ضد زوجة بيتسو موسمياني
مدرب القلعة الحمراء، ملمحًا بالكشف عن فضيحة بشأن عمولات وصفقات في الزمالك.
وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع
عبر فضائية الأهلي: “تصريحات خالد الغندور
بأن موسيماني
ضم الصفقات الجديدة تاو
وميكيسوني وسيدفع بهم في المباريات تحت أي ظرف لأن زوجته وكيلة اللاعبين، غير صحيح”.
وتابع القيعي: "فمن المفترض أن الكابتن خالد عندما يخرج في منبر
إعلامي يتحدث عن ناديه ويبرز نقاط قوته، لكن كابتن خالد الغندور
يعيش في حالة
(اشمعنى الأهلي) ولم يخرج منها، وثانيًا ما دخلك بالأمر!".
وأضاف القيعي: "لو أردنا أن نصطاد في الماء العكر لتحدثنا عن عمولات
وصفقات الزمالك، عليك التركيز في المشاكل التي لديك يا خالد، ولا تحاول خلق أزمة
في الأهلي ليست موجودة من الأساس".
وأتم القيعي: "محدش هيشتري منك ولا هيسمع لك من الأهلي".