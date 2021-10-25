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شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن «الشناوي»

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الشناوي
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الإثنين، 25-10-2021 11:46 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن غياب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها 5 نوفمبر المقبل فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ لا يزال محمد الشناوى يخضع إلى برنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة بالعضلة الخلفية ولكن فرصه فى اللحاق بمباراة الأهلى والزمالك صعبة ”.
وكان الشناوى تعرض إلى الإصابة بالعضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام ليبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
 

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