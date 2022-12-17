مدرب الأهلي يهاجم «أفشة»: مش عارف مين سمح له يلعب ضربة الجزاء!

السبت، 17-12-2022
10:32 ص
قال المدير الفني لفريق
الأهلي، مارسيل كولر
، إن الهدوء غاب عن لاعبيه خلال مباراة فيوتشر
وكانوا متسرعون بلا
داعِ.
وتعادل الأهلي بهدف لمثله
خلال المباراة التي جمعته بنظيره فيوتشر
، في وقت سابق من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة
السابعة من الدوري.
وأضاف كولر
، في تصريحاته
بالمؤتمر الصحفي بعد اللقاء:"من غير المقبول أن نتعادل أمام فريق ناقص العدد وغير
مقبول أن نُهدر ركلة جزاء في توقيت صعب وتريد أن تفوز، أشعر بالضيق جدًا وغاضب مما
حدث، ولا أعلم لماذا سدد محمد مجدي (أفشة) ركلة الجزاء حتى الآن في وجود علي معلول
رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء".
وأوضح المدير الفني السويسري
للأهلي أن المشاركة في كأس العالم لن تؤثر على تعاقدات الفريق الجديد؛ إذ يبحث عن التعاقدات
التي تُفيد فريقه، مشيرًا إلى أن لاعب خط الوسط بفريقه ديانج قد شعر بآلام خفيفة في
الخلفية لذا فضّل إراحته رغم أنه كان من الممكن أن يُشارك.
وتابع كولر
: "مايحدث
حاليًا ليس تكرار لسيناريوهات السنوات الماضية، حين تلعب ضد فريق يدافع بأكمله تكون
المهمة أصعب وليس العكس، خطورة الفريق ناقص العدد تكون في المرتدات ولكن لم يكن هناك
استهتار من اللاعبين مثل السابق، ولا أُفضل المغامرة بكل اللاعبين حتى لا ينتهو بدنيًا
وأخسرهم في المباريات المقبلة لذلك لابد أن تكون هناك علمية تدوير للمشاركة والمباراة
كانت في أيدينا".
وأتم المدير الفني للأهلي
تصريحاته بقوله:"حسين الشحات شارك لأول مرة اليوم وسجل ولا أبحث على اللاعب بالإحصائيات
ولكن أُشاهد جديًا ولابد أن يكون كل لاعب أفضل من اللاعب الذي امتلكه في الفريق، كأس
العالم للأندية في فبراير المقبل وسنطور أنفسنا ولكن الأهم عندي المباراة المقبلة أهم
شيء الآن المباريات الحالية في الدوري".