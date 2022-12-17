السبت 17 ديسمبر 2022
توقيت مصر 17:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشجع أجنبي يتحدث عن روعة استخدام «الشطاف» في قطر.. وشيخة قطرية تعلق

وفاة مصري وزوجته في حادث مروع بالكويت

بفستان شبه عار وفتيات بملابس جريئة.. حفل زفاف لعروس يثير الجدل في مصر

سافر لتجهيز شقيقته.. وفاة شاب مصري في إيطاليا من شدة البرد

لا تخيب توقعاته.. أشهر قارئ للمستقبل يعلن الفريق الذي سيفوز في المونديال

تمزيق ملابس وإصابات.. تفاصيل مشاجرة سعد الصغير وطليقته في الشارع (صورة)

السعودية تمنع الطالبات من ارتداء العباءات.. تفاصيل

بعد الموافقة على القرض.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك

الأهلي يعاقب «أفشة» بشكل عنيف.. ماذا قرر؟

مدرب الأهلي يهاجم «أفشة»: مش عارف مين سمح له يلعب ضربة الجزاء!

ADS
 

الأهلي يعاقب «أفشة» بشكل عنيف.. ماذا قرر؟

maxresdefault
أفشة
Native
Teads
السبت، 17-12-2022 10:41 ص
كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك عقوبة مالية تعرض لها لاعب الفريق محمد مجدي "أفشة"، عقب تعادل الفريق مع فيوتشر.

وكان محمد مجدي "أفشة" أهدر ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، في لقاء انتهى بنتيجة (1-1) ضمن الأسبوع السابع بمسابقة الدوري المصري بموسم (2022 - 2023).

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها "مصراوي"، أن "أفشة" تعرض لغرامة مالية بجانب هناك جلسة منتظرة معه بعد عودة الفريق للتدريبات من أجل إبلاغه وتحذيره.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن "أفشة" ليس المسدد الأول لركلات الجزاء في الفريق بل التونسي علي معلول.

وتعثر الأهلي للمرة الأولي في الموسم الحالي بعد الفوز في أول ست جولات على حساب كلاً من: الإسماعيلي - أسوان - الداخلية - طلائع الجيش - غزل المحلة - الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الثامن بمسابقة الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد (19 نقطة) بفارق نقطتين عن الزمالك والذي فاز على البنك الأهلي بنتيجة (1-0).
 

إقرأ ايضا

830

لا تخيب توقعاته.. أشهر قارئ للمستقبل يعلن الفريق الذي سيفوز في المونديال

Capture

مدرب الأهلي يهاجم «أفشة»: مش عارف مين سمح له يلعب ضربة الجزاء!

5854c0ed02324037ffd993ec8e9b1f85

خليل البلوشي يعتذر للإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (القصة كاملة)

أخبار متعلقة

Capture

مدرب الأهلي يهاجم «أفشة»: مش عارف مين سمح له يلعب ضربة الجزاء!

large

صدمة في القلعة الحمراء.. إصابة نجم الأهلي من جديد بعد تعافيه

download

ميدو عن إضاعة محمود علاء ركلة الجزاء أمام الأهلي: قرار كارثي لهذا السبب

209927

4 أندية.. اتحاد الكرة يعلن تغيير نظام بطولة السوبر

Capture

الأهلي يحصل على مكافأة كبيرة من كأس العالم

مارسيل-كولر-e1667297291967-750x470

بطلب من كولر.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء