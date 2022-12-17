الأهلي يعاقب «أفشة» بشكل عنيف.. ماذا قرر؟

السبت، 17-12-2022
10:41 ص
كشف مصدر بالنادي الأهلي،
أن هناك عقوبة مالية تعرض لها لاعب الفريق محمد مجدي "أفشة"، عقب تعادل الفريق
مع فيوتشر.
وكان محمد مجدي "أفشة"
أهدر ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، في لقاء انتهى بنتيجة (1-1) ضمن
الأسبوع السابع بمسابقة الدوري المصري بموسم (2022 - 2023).
وأضاف المصدر في تصريحات
نقلها "مصراوي"، أن "أفشة" تعرض لغرامة مالية بجانب هناك جلسة
منتظرة معه بعد عودة الفريق للتدريبات من أجل إبلاغه وتحذيره.
وأعلن السويسري مارسيل كولر
المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن "أفشة" ليس المسدد الأول لركلات الجزاء
في الفريق بل التونسي علي معلول.
وتعثر الأهلي للمرة الأولي
في الموسم الحالي بعد الفوز في أول ست جولات على حساب كلاً من: الإسماعيلي - أسوان
- الداخلية - طلائع الجيش - غزل المحلة - الاتحاد السكندري.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق
فاركو مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الأسبوع الثامن
بمسابقة الدوري المصري.
جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر
مسابقة الدوري برصيد (19 نقطة) بفارق نقطتين عن الزمالك والذي فاز على البنك الأهلي
بنتيجة (1-0).