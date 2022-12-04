كولر يخرج عن شعوره أمام لاعبي الأهلي: سأغير التشكيل بالكامل(فيديو)
كولر
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Teads
الأحد، 04-12-202209:58 ص
كشف الاعلامي
سيف زاهر تفاصيل اجتماع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مع اللاعبين بعد
الفوز علي طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .
وأضاف زاهر خلال
تصريحات تلفيزيونية : كولر أعرب عن استيائه من أداء اللاعبين أمام طلائع
الجيش وأكد أنهم لم ينفذوا تعليماته خلال اللقاء .
وأضاف : كولر أكد
أن الأداء إذا ظل كما هو فإنه سيغير التشكيل بالكامل وسيتم استبعاد أي لاعب لا
ينفذ التعليمات المطلوبة منه.
وأكمل : كولر
وجه للاعبين لوم بسبب الاعتراض علي عدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات واكد لهم
أن المكتب مفتوح دائما ولكن عند المشاركة لا ينفذ المطلوب لن يشارك مرة أخرى .
وعن أزمة كهربا
: كولر تحدث مع الجهاز الفني أن كهربا سيخرج من حساباته بسبب ابتعاده عن المشاركة
وعدم حل أزمته مع نادي الزمالك .
وأشار زاهر إلى
أن الاهلي فعل كل شئ لدفع كهربا الغرامة والأمر أصبح في يد اللاعب وليس الإدارة لأنها
ساندت والمطلوب من اللاعب التضحية للاستمرار في الملعب .