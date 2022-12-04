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كولر يخرج عن شعوره أمام لاعبي الأهلي: سأغير التشكيل بالكامل(فيديو)

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كولر
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الأحد، 04-12-2022 09:58 ص


كشف الاعلامي سيف زاهر تفاصيل اجتماع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مع اللاعبين بعد الفوز علي طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

وأضاف زاهر خلال تصريحات تلفيزيونية : كولر أعرب عن استيائه من أداء اللاعبين أمام طلائع الجيش وأكد أنهم لم ينفذوا تعليماته خلال اللقاء .

وأضاف : كولر أكد أن الأداء إذا ظل كما هو فإنه سيغير التشكيل بالكامل وسيتم استبعاد أي لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.
وأكمل : كولر وجه للاعبين لوم بسبب الاعتراض علي عدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات واكد لهم أن المكتب مفتوح دائما ولكن عند المشاركة لا ينفذ المطلوب لن يشارك مرة أخرى .

وعن أزمة كهربا : كولر تحدث مع الجهاز الفني أن كهربا سيخرج من حساباته بسبب ابتعاده عن المشاركة وعدم حل أزمته مع نادي الزمالك .

وأشار زاهر إلى أن الاهلي فعل كل شئ لدفع كهربا الغرامة والأمر أصبح في يد اللاعب وليس الإدارة لأنها ساندت والمطلوب من اللاعب التضحية للاستمرار في الملعب  .
 

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