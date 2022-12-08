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بطلب من كولر.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

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كولر
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الخميس، 08-12-2022 09:12 ص
أصبح حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على محافل الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة سواء على سبيل الرحيل نهائيا أو إعارته.

وأصبح حسام  حسن بعيدا عن  الصورة خلال الفترة الحالية وخروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني

وأبلغ مارسيل كولر مجلس إدارة النادي الأهلي قراره بعدم احتياجاته لخدمة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر أفادت مصادر عن رغبة نادي سموحة في الحصول على خدمات اللاعب من جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة

وتسيطر حالة من الغضب على حسام حسن لاعب الأهلي لعدم مشاركته جلوسه احتياطيا على الرغم من تألقه في صفوف نادي سموحة قبل انتقاله للمارد الأحمر.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بثنائية نظيفه في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري.
 

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