مفاجأة.. لاعب جديد من الأهلي ينضم لـ بيراميدز

الأربعاء، 11-11-2020
07:54 م
محمد فضل
في مفاجأة كبيرة، بعد انتقال نجم الأهلي أحمد فتحي إلى
نادي بيراميدز
، من المقرر أن ينتقل اللاعب أحمد الشيخ
أيضًا إلى نفس النادي، وذلك
في صفقة تبادلية بين الناديين.
وحسب- صدى البلد- فإن إدارتي الأهلي وبيراميدز
توصلتا لصفقة
تبادلية تقضي بانتقال أحمد الشيخ
للفريق السماوي، وسيكون مقابل انتقال محمد فاروق للقلعة
الحمراء.
وقالت مصادر للموقع المذكور، إن الأهلي وافق علي إتمام الصفقة
خاصة أن جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني منح إدارة القلعة الحمراء الضوء
الأخضر لرحيل أحمد الشيخ
.
وأضافت المصادر أن الصفقة ستتم دون دفع أي مقابل مادي من
قبل الطرفين وسيعود محمد فاروق للقلعة الحمراء من جديد علي أن يذهب أحمد الشيخ
بشكل
نهائي لـ بيراميدز
.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك 27 نوفمبر الجاري في نهائي
دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.