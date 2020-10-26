بيراميدز يطالب أحمد فتحى بالانتظام بتدريباته مطلع نوفمبر

الإثنين، 26-10-2020
01:20 م
محمد عبد الحارس
طالب فريق بيراميدز
لاعبه الجديد أحمد فتحي،
بالانتظام بتدريبات الفريق مطلع نوفمبر الجارى عقب نهاية عقده مع الأهلي والمقرر نهايته
أكتوبر الجاري.
وخسر بيراميدز
أمس نهائى الكونفيدرالية
أمام نهضة بركان المغربى فى اللقاء الذى جميعهم على ستاد مولاى عبد الله بالمغرب
ويتبقي للأهلي مباراة وحيدة أمام طلائع
الجيش، والتى سوف يتسليم خلالها درع الدوري باعتبار انها ستكون خحتام مباريات
الموسم الحالى
وفي سياق متصل، قرر مسؤولو النادي الأهلي
دعوة أحمد فتحي لحضور المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي لن يشارك فيها
نظرًا لانتهاء عقده.