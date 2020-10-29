«شوبير» يفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لـ«بيراميدز»

الخميس، 29-10-2020
03:54 م
محمد فضل
فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بحسم الجدل بشأن مشاركة
نجم النادي الأهلي "الجوكر" أحمد فتحي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا،
وذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة، أمس الأربعاء، مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر القادم.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي لن يشارك
في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم مد فترة القيد إلى11 نوفمبر، وذلك لأن مشاركته تتطلب
تسجيله في قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد".
وتابع شوبير:" مباراة طلائع الجيش في مسابقة الدوري
ستكون الأخيرة لـ أحمد فتحي مع النادي الأهلي".
وواصل شوبير:" أمام بالنسبة لـ حازم إمام فاللاعب يمكنه
المشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي، بعدما جدد عقده لمدة موسمين.
يذكر أن أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى بيراميدز
لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.