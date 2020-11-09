أحمد فتحي في آخر رسالة قبل رحيله لـ بيراميدز: أعذروني .. اللحظة قاسية

الإثنين، 09-11-2020
06:26 ص
أحمد عادل شعبان
كتب أحمد فتحي - لاعب الأهلي المنتقل إلى بيراميدز
- رسالة وداع إلى النادي قبل ساعات من تقديمه كلاعب جديد في نادي بيراميدز
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وقال فتحي في رسالته: لحظات يصعب فيها الكلام .. لحظات يصعب فيها التعبير .. خاصة وأنت تخاطب أطرافا عزيزة عليك ولها مكانة خاصة في قلبك .. لقد عشت
أجمل 12 سنة في حياتي .. 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وأفراح وأريد أقول لو أن عقود الاحتراف تنتهي فعقود الحب والود والاحترام بيني وبين كل منظومة النادي الأهلي لن تنتهي .
وأضاف: اعذروني فهي لحظات قاسية وأي قسوة وأنت تغادر من تحب بعدما قضيت معهم سنوات داخل النادي الأهلي بيتي وسيظل الأهلي بيتي حتى لو كتب لي القدر خطوة جديدة وسيظل جمهور الأهلي من أحبني وساعدني و وقف بجانبي.
وتابع: سيظل جمهور الأهلي سندي لأنه جمهور وفي وأصيل ويشهد الله أنني لم أقصر لحظة في حق النادي أو حق جمهوره بذلت أقصى ما أملك حتى آخر لحظة وأتمنى أكون قد قدمت ولو جزءا بسيطا مما يستحقه الأهلي وجمهوره .. شكرا لكل فرد ساعدني بأي شيء .. لا أريد أن يغضب مني أحد.. أولا وأخيرا هذه خطوات كتبها الله سبحانه وتعالى .. وأنا متوكل على الله في كل خطواتي وسيظل الأهلي وجمهوره في قلبي.