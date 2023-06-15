مفاجأة.. حسين الشحات يقرر الرحيل عن الأهلي ويتجه إلى هذا النادي بمقابل ضخم

كشف مصدر مقرب من حسين الشحات، موقفه من تجديد عقده مع الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة في ظل تألقه في الفترة الماضية.



وشهدت الفترة الماضية، تألقا لافت للنظر من حسين الشحات مع النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري كولر المدير الفني، ومساهمته في تحقيق الأحمر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا.

وأكد مصدر مقرب للاعب في تصريحات لموقع مصراوي: حسين الشحات وجهته إلى الرحيل خلال الفترة المقبلة، وعدم تجديد عقده، ويميل بقوة لخوض تجربة احتراف جديدة".

أوضح المصدر: "حسين الشحات لديه عرضا من أحد الأندية السعودية، بمبلغ مالي كبير يفوق بكثير ما سيتقاضاه مع الأهلي في الموسم المقبل حال التجديد، خاصة وأنه وصل لمستوى مميز مع النادي الأهلي".

أضاف المصدر: "حسين الشحات أخطر زملائه المقربين منه، برغبته في خوض فترة احتراف، خاصة وأنه يراها فرصة جيدة، وأنه سيترك ذكري جيدة مع جمهور الأهلي، خاصة وأنه كان من أهم العناصر التي جلبت دوري ابطال افريقيا.

وأنهى المصدر حديثه: "حسين السحات ضحى كثير من أجل الأهلي، خاصة وأنه كان يتقاضى مع العين الإماراتي مبلغ أكبر من الأهلي بكثير، ومع ذلك فضل العودة، وعمره الأن 31 عام، وفي حال عدم الرحيل هذا الموسم من الصعب الحصول على تجربة احتراف أخرى".