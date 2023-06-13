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بعد الجدل.. لاعب الوداد يكشف ما حدث مع فوزي لقجع

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الواقعة
الثلاثاء، 13-06-2023 08:35 ص

علق ‏جلال الداودي لاعب الوداد المغربي علي الفيديو المتداول له مع فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربية أثناء تسليم ميداليات المركز الثاني بعد تتويج الأهلي بدورى أبطال أفريقيا.

 

وتابع عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "السلام عليكم، هذه المرة الأولى التي أكتب فيها لتصحيح بعض المغالطات التي نسجها بعض الأشخاص سامحهم الله من وحي خيالهم" .

وأضاف: "الفيديو المرتبط بالسيد لقجع لا يتضمن أي عتاب بل على نقيض ذلك، لقد طالبني برفع رأسي وقال لي هذه ليست نهاية العالم، فعلا هي ليست نهاية العالم لكننا كنا نريد إحراز اللقب والفرح مع جماهيرنا".

وتابع قائلا: "قدّر الله وما شاء فعل، شكرا لجمهور الوداد على دعمه اللا مشروط والسلام عليكم" .

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