الثلاثاء 13 يونيو 2023
توقيت مصر 23:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد بلاغ من عروسته.. الشرطة تقبض على عريس في حفل زفافه لسبب صادم!

شاهد لحظة عودة امرأة من الموت داخل النعش قبل دفنها

مفاجأة في سعر الدولار اليوم وهذا سعره في السوق السوداء

قرار عاجل من السيسي بشأن إزالة مقابر شخصيات تاريخية

تهز القاهرة.. أب يعاشر ابنتيه مرارًا حتى أنجبت إحداهن طفلًا سفاحًا

بعد شحه من شركات الصرافة.. تعرف على سعر الريال السعودي في السوق السوداء

والدي تزوج فتاة صغيرة بعد وفاة أمي ووقعت معها في الزنا؟.. عالم أزهري يُجيب

العثور على الـ 3 سياح المفقودين في حريق اليخت متوفين

فيديو مستفز.. إجبار الطالبات المسلمات على خلع الحجاب قبل دخول المدرسة في فرنسا

لسبب غريب.. تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا

بنهائي إفريقيا

الكشف عن سبب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي

Capture
الخطيب وغالي
الثلاثاء، 13-06-2023 09:08 ص

 

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

 

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

 

 

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج، ولكنه رفض، وأصر على وجود حسام غالي فقط، وهذا هو النادي الأهلي".

 

وزاد: "الخطيب أصر على تحية الجمهور رغم معاناته من آلام في قدمه، وذهبنا جميعًا لتحية الجماهير التي تواجدت في استاد محمد الخامس، والتي دعمت وساندت اللاعبين والجهاز الفني، ودائما نحترم الجماهير الأهلاوية التي تؤازر النادي، نعرف قدر جماهيرنا".

 

وأكمل: "كان هناك انضباط شديد في معسكر الأهلي، والهدف كان ابعاد الفريق عن أي عوامل قد تؤثر عليهم، وقمنا باختيار الفندق وملاعب التدريب".

 

وأتم: "بدأنا التفكير في البطولة الـ12، فهدفنا في الأهلي حصد المزيد من الألقاب".

إقرأ ايضا

FyceNYIWYBgjSSD

استقبال طريف بين محمد صلاح وكهربا في معسكر المنتخب

Capture

بعد الجدل.. لاعب الوداد يكشف ما حدث مع فوزي لقجع

1725794_0

‏بعد قرار الإدارة.. اثنين من لاعبي الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

أخبار متعلقة

Capture

بعد الجدل.. لاعب الوداد يكشف ما حدث مع فوزي لقجع

1725794_0

‏بعد قرار الإدارة.. اثنين من لاعبي الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

20230604102107217

بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا اليوم

5cNdv2si

إبراهيم فايق يفتح النار على عصام الشوالي بسبب الأهلي

large

من جديد.. حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

163-144545-emam-ashour-zamalek-mortada-mansour_700x400

رسميًا.. الأهلي يكشف موقفه من ضم إمام عاشور