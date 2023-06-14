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الأهلي يلجأ لبيع 3 لاعبين لتوفير الدولار

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الأهلي
الأربعاء، 14-06-2023 08:32 ص

 

أكد أبوالمعاطي زكي الناقد الرياضي، أن جماهير المغرب كانت لها مردود جيد خلال لقاء الأهلي والوداد في ملعب محمد الخامس، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة في ظل الحماس الجماهيري الكبير من جمهور الفريق المغربي.

 

وقال زكي في تصريحات من المغرب عبر بوكس تو بوكس: "نادي الوداد عاش في أجواء احتفالية وثقة زائدة قبل لقاء الأهلي، وهو ما انعكس عليهم في المباراة، وجاءت تلك الأمور كلها في صالح الفريق الأحمر، الذي كان الأفضل والحكم تجاهل ركلة جزاء لصالحه".

 

وأكمل: "كولر مدرب رائع واستغل حسين الشحات في الجبهة اليسرى، وكهربا لعب رأس حربة، وبيرسي تاو عاد لمركزه في الجناح الأيمن، وتألق تحت قيادته مروان عطية".

وتابع: "الأهلي سوف يقوم ببيع اللاعبين من أجل توفير العملة الصعبة للإنفاق على النادي وباقي الألعاب الجماعية، وهناك 6 لاعبين لديهم عروض أجنبية، سيرحل ما بين ثلاثة وأربعة لاعبين".

 

وأتم: "حمدي فتحي كانت لديه رغبة في الرحيل إلى الوكرة، والأهلي سيحصل على مبلغ لن يقل عن 3.5 مليون دولار، وفي حالة عودته سيعود للقلعة الحمراء بكل تأكيد".

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