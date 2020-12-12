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مفاجأة بشأن إقامة السوبر الإسباني في السعودية

كأس-السوبر
كاس السوبر الإسباني
 
السبت، 12-12-2020 02:50 م محمد عبد الحارس
يستعد الرباعي الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وريال سوسيداد، لمباريات كأس السوبر الإسباني.

وكشفت صحيفة “إلبايس” أن المملكة العربية السعودية لن تستضيف كأس السوبر الإسباني، وأنه تم استبعاد هذا الاحتمال.

كما ذكرت الصحيفة أن البطولة ستقام في الأندلس، على أن تقام المباراة النهائية في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

وتقام مباراتا نصف نهائي كأس السوبر الإسبhني، يومي 13 و14 من شهر يناير المقبل، بينما سيكون النهائي يوم 16 من شهر يناير المقبل.

وسوف يقوم بالمشاركة في النسخة المقبلة، كل من ريال مدريد كبطل للدوري الإسباني، وبرشلونة كوصيف للدوري، كما سيشارك أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المتأهلان لنهائي مسابقة كأس الملك التي لم تكتمل بسبب فيروس كورونا.

وفاز ريال مدريد بالنسخة الأخيرة من السوبر الإسباني، بعد أن نجح في هزيمة أتليتكو مدريد بركلات الترجيح في السعودية.
 

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