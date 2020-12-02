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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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برشلونة
 
الأربعاء، 02-12-2020 10:02 ص أمير سعد

تقام اليوم الأربعاء، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
7:55    كراسنودار  X  رين على قناة beIN Sports HD 2
7:55   إسطنبول باشاك شهير X  لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1
10:00   إشبيلية  X  تشيلسي  على قناة beIN Sports HD 2
10:00   يوفنتوس   X   دينامو كييف  على قناة beIN Sports HD 4
10:00 فرينكفاروزي X  برشلونة  على قناة beIN Sports HD 3
10:00  بوروسيا دورتموند  X  لاتسيو  على قناة beIN Sports HD 5
10:00  كلوب بروج  X  زينيت سانت بطرسبرج  على قناة beIN Sports HD 6
10:00 مانشستر يونايتد  X  باريس سان جيرمان  على قناة beIN Sports HD 1

 

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