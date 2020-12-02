أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء،
عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة،
من بطولة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
7:55 كراسنودار X رين على قناة beIN Sports HD 2
7:55 إسطنبول باشاك شهير X لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1
10:00 إشبيلية X تشيلسي على قناة beIN Sports HD 2
10:00 يوفنتوس X دينامو كييف على قناة beIN Sports HD 4
10:00 فرينكفاروزي X برشلونة على قناة beIN Sports HD 3
10:00 بوروسيا دورتموند X لاتسيو على قناة beIN Sports HD 5
10:00 كلوب بروج X زينيت سانت بطرسبرج على قناة beIN Sports HD 6
10:00 مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1