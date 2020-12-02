أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباريات الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

7:55 كراسنودار X رين على قناة beIN Sports HD 2

7:55 إسطنبول باشاك شهير X لايبزيج على قناة beIN Sports HD 1

10:00 إشبيلية X تشيلسي على قناة beIN Sports HD 2

10:00 يوفنتوس X دينامو كييف على قناة beIN Sports HD 4

10:00 فرينكفاروزي X برشلونة على قناة beIN Sports HD 3

10:00 بوروسيا دورتموند X لاتسيو على قناة beIN Sports HD 5

10:00 كلوب بروج X زينيت سانت بطرسبرج على قناة beIN Sports HD 6

10:00 مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 1