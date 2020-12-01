الثلاثاء، 01-12-2020
07:03 م
فجر ماتيو لاهوز حكم برشلونة
وأوساسونا مفاجأة من العيارالثقيل حول البطاقة ا لصفراء التي حصل عليها ميسي
.
وقال "عندما وضعت يدي في جيبي لسحب البطاقة الصفراء لميسي
، فعلتها رغما عن قلبي . أعتقد أن على الفيفا ان تقوم ببعض الاستثناءات ، عندما يخلع شخص ما قميصه لدعم المجتمع مثل حركة "Black Lives Matter" أو تكريمًا للأسطورة مارادونا
الذي توفي ، يجب أن يُسامح هذا اللاعب. انا فقط قمت بعملي و ما يتطلبه القانون . ولكن لا بد لي من أعترف أنني فعلت ذلك بألم في قلبي. كان مارادونا
لاعبًا رائعًا ، دعونا نأمل في أن رابطة الدوري تسحب تلك البطاقة الصفراء التي حصل عليها ميسي
".