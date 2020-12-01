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حكم إنذار ميسي يفجر مفاجأة "قلبي تألم"

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حكم إنذار ميسي يفجر مفاجأة "قلبي تألم"
 
الثلاثاء، 01-12-2020 07:03 م


فجر ماتيو لاهوز حكم برشلونة وأوساسونا  مفاجأة من العيارالثقيل حول البطاقة ا لصفراء التي حصل عليها ميسي.

وقال "عندما وضعت يدي في جيبي لسحب البطاقة الصفراء لميسي ، فعلتها رغما عن قلبي . أعتقد أن على الفيفا ان تقوم ببعض الاستثناءات  ، عندما يخلع شخص ما قميصه لدعم المجتمع مثل حركة "Black Lives Matter" أو تكريمًا للأسطورة مارادونا الذي توفي ، يجب أن يُسامح هذا اللاعب. انا فقط قمت بعملي و ما يتطلبه القانون . ولكن لا بد لي من  أعترف أنني فعلت ذلك بألم في قلبي. كان مارادونا لاعبًا رائعًا ، دعونا نأمل في أن رابطة الدوري تسحب تلك البطاقة الصفراء التي حصل عليها ميسي ".
 

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