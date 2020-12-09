أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأربعاء، 09-12-2020
10:36 ص
أمير سعد
تقام اليوم
العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، وأبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا
.
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام VS أتالانتا – الثامنة
مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ميتيلاند VS ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN
Sports HD 2
بايرن ميونخ VS لوكوموتيف موسكو – العاشرة مساء
ريد بول سالزبورج VS أتلتيكو مدريد –
العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد
VS بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
إنتر ميلان VS شاختار دونيتسك الأوكرانى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مانشستر سيتى VS مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN
Sports HD 2
أولمبياكوس VS بورتو – العاشرة مساء – على قناة beIN
Sports HD 6.