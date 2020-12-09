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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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ريال مدريد
 
الأربعاء، 09-12-2020 10:36 ص أمير سعد
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، وأبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام VS أتالانتا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
ميتيلاند VS ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ VS لوكوموتيف موسكو – العاشرة مساء
ريد بول سالزبورج VS أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد VS بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
إنتر ميلان VS شاختار دونيتسك الأوكرانى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مانشستر سيتى VS مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
أولمبياكوس VS بورتو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6.

 

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