أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، وأبرزها مباريات دوري أبطال أوروبا أياكس أمستردام VS أتالانتا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1ميتيلاند VS ليفربول – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2بايرن ميونخ VS لوكوموتيف موسكو – العاشرة مساءريد بول سالزبورج VS أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 ريال مدريد VS بوروسيا مونشنجلادباخ – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1إنتر ميلان VS شاختار دونيتسك الأوكرانى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4مانشستر سيتى VS مارسيليا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2أولمبياكوس VS بورتو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6.