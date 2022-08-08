مصطفى فتحي يرفض الانضمام لمعسكر فريقه للانتقال للأهلي وظهور عقبة جديدة

مصطفى فتحي

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فجرت صحيفة المدينة السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصطفى فتحي نجم التعاون السعودي ومصيره من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .



وقالت الصحيفة السعودية، إن مصطفى فتحي لم ينضم إلى معسكر الفريق بهولندا ومتمسك بالانتقال إلى الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وأضافت الصحيفة، أن انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي لن يكون سهلا في ظل تمسك المسئولين بتواجده مع التعاون السعودي كونه واحدا من أهم اللاعبين .



وكانت تقارير صحيفة أكدت دخول الاهلي في مفاوضات قوية مع مصطفى فتحي لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري .



وعلى جانب أخر ، وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسائل طمأنينة إلى عشاق القلعة الحمراء بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد الفترة غير الجيدة التي يعيشها الآن، وتقلص فرص الفريق في التتويج بلقب الدوري الممتاز .



وأكد محمود الخطيب، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الفريق مرة أخرى بمنتهى القوة والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر، سواء الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري أو السوبر الأفريقي وكأس مصر وغيرها من البطولات.



وقال محمود الخطيب، إن الأهلي بصدد التعاقد مع مجموعة من الصفقات النارية لتدعيم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة والظهور بشكل مختلف، مؤكدا أن مجلس الإدارة وشركة الكرة عازمان على جلب صفقات قوية تليق بالمارد الأحمر .