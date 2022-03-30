مصطفى غربال اتفضح على الهواء ولم يكن يعرف بما عُرض على الشاشة

الأربعاء، 30-03-2022
09:54 ص
هاجم أحمد حسام ميدو مصطفى غربال
الحكم الجزائري الذي أدار لقاء مصر
والسنغال
في إياب تصفيات كأس العالم.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى غربال
لم ينفذ القانون في خمس أو 6 لعبات، جميعهم لصالح مصر
".
وأضاف ميدو: "مصطفى غربال
تم استدعائه لتقنية الفيديو ورفض أن يستمع لحديث حكام تقنية الفيديو، ولكن لا يعرف أنه اتفضح على الشاشة".
وختم حديثه قائلا: "اللي حصل انهاردة في لقطة الضرب من غير كورة للاعبي منتخب مصر
ولم يتجه الحكم لتقنية الفيديو من أجل إشهار البطاقة الحمراء، فضيحة
من مصطفى غربال
".
ووجه أحمد حسام ميدو رسالة نارية لجماهير المنتخب السنغال
ي بسبب محمد صلاح نجم منتخب مصر
الوطني.
وقال ميدو : "رسالتي لجماهير السنغال
، فزتم وتأهلتم لكأس العالم لماذا تلقون محمد صلاح بالزجاجات، عقب المباراة".
أضاف: "محمد صلاح فخر للكرة الأفريقية لماذا تفعلون ذلك معه، ما حدث معه لا يصح".
وختم حديثه قائلا: "الضغط في المباراة كان طبيعيا لكن بعد المباراة لماذا يتم الهجوم عليه ما حدث مع صلاح بايخ، فجماهير مصر
وجهت التحية لساديو ماني خلال مباراة الذهاب".