فيديو .. صلاح انهار من البكاء داخل غرفة الملابس وتعرض للاعتداء
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Teads
الأربعاء، 30-03-202211:14 ص
أكد
مراسل قناة أون تايم سبورتس في العاصمة داكار أن الدولي المصري محمد صلاح دخل في
نوبة بكاء شديدة بعد خسارة مباراة السنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس
العالم في قطر.
تعرَّض
محمد صلاح لاعب منتخب مصر لاعتداءات من جانب جماهير السنغال عقب مواجهة المنتخبين
مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب المباريات الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم
2022.
وأظهرت
الكاميرات تركيز جماهير السنغال على توجيه الأشعة بالليزر علي محمد صلاح ولاعبي
المنتخب لمضايقتهم خلال اللقاء وهو ما ظهر منذ بداية اللقاء.