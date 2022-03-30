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انهار من البكاء داخل غرفة الملابس وتعرض للاعتداء

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رئيس اتحاد الكرة يوضح حقيقة اعتداء جماهير السنغال على لاعبي المنتخب

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صلاح
Native
Teads
الأربعاء، 30-03-2022 10:48 ص

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل المضايقات التي تعرض لها للمنتخب الوطني، خلال مباراة السنغال، في تصفيات كأس العالم 2022.
وقال جمال علام، في تصريحات تلفزيونية :"تحركنا من فندق الإقامة في الساعة الثانية والنصف عصرًا لكي نكون في ملعب المباراة على الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف على أقصى تقدير، ولكن وجدنا زحاما في الطريق، ولا أعلم إذا كان هذا الأمر متعمدًا أم لا، ووصلنا في حدود الساعة الرابعة عصرًا".
وأضاف: "كانت هناك احتكاكات من الجماهير، حيث قاموا بإلقاء زجاجات مياه داخل الملعب، ولكن لم يحدث منهم أي شيء خارج الملعب".
وتابع :"لعبنا المباراة في أجواء صعبة، ولكن الحمد الله اللاعبون قدموا ما عليهم، وكنا نتمنى التأهل للمونديال، ولكن قدر الله وما شاء فعل".
وبسؤاله عن الشكوى التي تم تقديمها إلى الاتحادين الدولي والإفريقي ضد الاتحاد السنغالي، قال :"متوقعين أنه في حال توقيع عقوبة على السنغال؛ ستكون عقوبة مالية، أو نقل مباراة خارج السنغال، ولكن لن يتم إعادة المباراة".
وفشل منتخب مصر في التأهل للمونديال بعد خسارته أمام منتخب السنغال بنتيجة 1 - 3 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، أحرزه بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.
 

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