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مصر تفوز على السودان وتتأهل للدور ثمن النهائي

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الأربعاء، 19-01-2022 09:18 م
فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره السوداني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ليحسم بطاقة تأهله لدور الـ16 بالبطولة.
 

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