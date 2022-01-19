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مصر تفوز على السودان وتتأهل للدور ثمن النهائي
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Native
Teads
الأربعاء، 19-01-2022
09:18 م
فاز المنتخب ال
مصر
ي لكرة القدم على نظيره
السودان
ي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ليحسم بطاقة تأهله لدور الـ16 بالبطولة.
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مصر
بث مباشر
السودان
امم افريقيا
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