«الفار أنقذنا».. مصر تفوز على غينيا في أمم أفريقيا بهدف دون رد بصعوبة

السبت، 15-01-2022
07:56 م
نجح المنتخب الوطني في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الأمم
الأفريقية، الكاميرون 2022، بعد الفوز الذي حققة الفراعنة أمام غينيا
بيساو بهدف نظيف
أحرزه محمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما على استاد رومدي أدجيا ضمن
منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.
وخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي على الرغم من المحاولات
المتواصلة من مصر
، ووقف القائم الأيسر حائلا أمام هجوم الفراعنة بعدما منع هدفين محققين.
وظهر المنتخب الوطني بصورة مغايرة عن مباراة نيجيريا بفضل
تحركات الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
ومن تمريرة ساحرة من عمرو السولية في الدقيقة 69 لقائد المنتخب
محمد صلاح نجح في تسجيل الهدف الأول لمصر
في المباراة والبطولة لتحرز مصر
أول ثلاث
نقاط وتقفز للمركز الثاني خلف المنتخب النيجيري صاحب الـ 6 نقاط.
وفي الدقيقة 78 دفع كيروش بالثنائي حمدي فتحي ومحمد شريف
بدلا من عمر مرموش ومحمد النني.
دفع البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى،
بمحمد عبد المنعم بديلا للونش، مع انطلاقة الشوط الثانى من المباراة المقامة حاليا
أمام غينيا
بيساو.
كما أجرى تغيرين بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثنائي بنزول
أحمد سيد زيزو وتريزيجيه بدلا من مصطفى محمد وعبدالله السعيد.
وفي أخطر أوقات المباراة أدرك ماما بالدي هدف التعادل لغينيا
بيساو في الدقيقة 82 قبل أن يلغي الفار الهدف .
ودخل منتخب مصر
المباراة بتشكيل مكون من خط الدفاع: أيمن
أشرف - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد،خط الوسط:
عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد،خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى
محمد.