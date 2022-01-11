المنتخب لم يحضر! .. هدف نيجيريا في شباك مصر (فيديو)

الثلاثاء، 11-01-2022
05:53 م
استهل منتخب مصر
مشواره ببطولة كأس الأمم
الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا
بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء،
في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو
في الدقيقة 12 من عمر المباراة.
وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة
واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس
كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.
ومنتخب مصر
ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه
ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من
بين أفضل 3 لاعبين في العالم.
وبذلك رفع منتخب نيجيريا
رصيده إلى 3 نقاط
متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان واحتل منتخب مصر
المركز الأخير
بلا نقاط.