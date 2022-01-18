مباراة مصر والسودان.. الموعد والقنوات وطاقم التحكيم

الثلاثاء، 18-01-2022
03:02 م
يستعد منتخب مصر
لخوض مواجهة هامة غدًا الأربعاء، أمام نظيره السودان
ي، في
الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا
بالكاميرون.
وتنطلق صافرة اللقاء بين منتخبنا الوطني ونظيره السودان
ي في تمام الساعة
التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو.
وتذاع المباراة على قناة beIN Sports
HD 1 Max ،
بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أسماء
طاقم تحكيم المباراة، حيث يضم الطاقم كل من جوشوا بوندو حكما للساحة، ويعاونه كلا
من جيرسون إيميليانو دوس سانتوس مساعد أول، وجيمس فريدريك إميل مساعد ثاني، وهيلدر
مارتينز دي كارفالهو حكما رابعا، وباملاك تيسيما حكم فيديو، وبشري كربوبي حكم
فيديو مساعد.
وكان منتخب مصر
خسر أولى مبارياته في دور المجموعات أمام نيجيريا بهدف
نظيف، ثم فاز على غينيا بيساو في الجولة الثانية بنتيجة 1-0، بقيادة محمد صلاح.
ويحتل منتخب مصر
، المركز الثاني برصيد 3 نقاط فيما تملك السودان
نقطة واحدة
فقط في المركز الرابع.
وستكون مباراة الغد هي المباراة السادسة بين مصر والسودان
في بطولة كأس أمم
أفريقيا.
وحقق منتخبنا الوطني الفوز في ثلاث
مواجهات، بينما تعادلا المنتخبان في مباراة واحدة، وحققت السودان
الفوز على
الفراعنة في مباراة فقط.