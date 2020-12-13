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مرتضى منصور لـ ميدو: "بلاش انته يا بتاع الخرابات"

مرتضى
مرتضى منصور
 
الأحد، 13-12-2020 01:44 م أمير سعد
شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذى صدر قرار بإيقاف مجلس لوجود مخالفات مادية، هجوما عنيفا على أحمد حسام ميدو مدرب الفريق السابق بسبب هجومه على نجله أمير مرتضى خلال الساعات الماضية.
وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثه على صفحته ومسحة قبل جلسة نظر الطعن الآن بمجلس الدولة: "مش هرد عليك يا ميدو.. ابنى أمير مش بيروح خرابات أوروبا ولا عمره هرب من الزمالك زيك".
وأضاف: "أنت يا ميدو هتربي ابنى أمير.. بلا ش إحنا يابنى.. هنتقابل قريب".
وكان ميدو وجه انتقادا عنيفا لأمير مرتضى منصور أمس بسبب تويتة كتبها لها "إلى مزبلة التاريخ" وقال ميدو مين أمير مرتضى ده سوف أعلمه الأدب.
 

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