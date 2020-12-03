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عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن أغرب ما فعله مرتضى منصور بتبرعات تركي آل الشيخ

مرتضى منصور
عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن أغرب ما فعله مرتضى منصور بتبرعات تركي آل الشيخ
 
الخميس، 03-12-2020 08:27 ص المصريون
كشف هاني شكر - عضو مجلس إدارة الزمالك السابق - عن أغرب ما فعله مرتضى منصور - رئيس الزمالك المعزول - بتبرعات أرسلها المستشار تركي آل الشيخ للزمالك.

وقال هاني شكري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا - إن تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - تبرع بمليون دولار لنادي الزمالك وتم إيداعها في حساب طبيب الفريق .

وأضاف: فوجئنا بإيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضى منصور ، والأغرب رأيناه يخرج في تصريحات يعلن فيها أنه تبرع من جيبه الخاص بهذا المبلغ لنادي الزمالك.

وكان مرتضى منصور رسب في الانتخابات البرلمانية بدائرة ميت غمر ، ثم جرى عزله من نادي الزمالك وسط أحاديث عن التحقيق في البلاغات المقدمة ضده.
 

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