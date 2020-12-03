عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن أغرب ما فعله مرتضى منصور بتبرعات تركي آل الشيخ

الخميس، 03-12-2020
08:27 ص
المصريون
كشف هاني شكر - عضو مجلس إدارة الزمالك
السابق - عن أغرب ما فعله مرتضى منصور
- رئيس الزمالك
المعزول - بتبرعات أرسلها المستشار تركي آل الشيخ
للزمالك.
وقال هاني شكري - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
سابقا - إن تركي آل الشيخ
- مالك نادي ألميريا - تبرع بمليون دولار لنادي الزمالك
وتم إيداعها في حساب طبيب الفريق .
وأضاف: فوجئنا بإيداع تلك الأموال في خزينة النادي باسم مرتضى منصور
، والأغرب رأيناه يخرج في تصريحات يعلن فيها أنه تبرع من جيبه الخاص بهذا المبلغ لنادي الزمالك
.
وكان مرتضى منصور
رسب في الانتخابات البرلمانية بدائرة ميت غمر ، ثم جرى عزله من نادي الزمالك
وسط أحاديث عن التحقيق في البلاغات المقدمة ضده.