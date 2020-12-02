الغندور يهاجم ميدو بسبب بن شرقي: أنت ماشي بمبدأ فيها لأخفيها وعايز تطلع بطل وخلاص

الأربعاء، 02-12-2020
08:45 ص
أحمد عادل شعبان
شن خالد الغندور
- المذيع بقناة الزمالك - هجوما شرسا على أحمد حسام ميدو
بعد قوله إن بن شرقي طلب الرحيل من الزمالك.
وقال الغندور في تدوينة عبر فيس بوك: اقسم
بالله لسه قافل مع وكيل اشرف بن شرقي و قال لي كل كلام ميدو
غلط و الغريبة
ان انا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي امس و لم يذهب للنادي من الاساس و بن
شرقي باقي و بكرة علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل اشرف بن شرقي علي
اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن .
وأضاف: و هناك فرق كبير من الحب الحقيقي
للزمالك و الحب المرهون بالمصلحة او الوجود و فيها لأخفيها او احاول اهد
المعبد عشان اطلع البطل و الحقيقة ان البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح و
هو جمهور الزمالك العظيم و نتقابل يوم الاحد و كل واحد يتحاسب علي كلامه.