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الغندور يهاجم ميدو بسبب بن شرقي: أنت ماشي بمبدأ فيها لأخفيها وعايز تطلع بطل وخلاص

ميدو
الغندور يهاجم ميدو بسبب بن شرقي: أنت ماشي بمبدأ فيها لأخفيها وعايز تطلع بطل وخلاص
 
الأربعاء، 02-12-2020 08:45 ص أحمد عادل شعبان
شن خالد الغندور - المذيع بقناة الزمالك - هجوما شرسا على أحمد حسام ميدو بعد قوله إن بن شرقي طلب الرحيل من الزمالك.

وقال الغندور في تدوينة عبر فيس بوك: اقسم بالله لسه قافل مع وكيل اشرف بن شرقي و قال لي كل كلام ميدو غلط و الغريبة ان انا كنت بتعشى مع وكيل بن شرقي امس و لم يذهب للنادي من الاساس و بن شرقي باقي و بكرة علي صفحتي تليفون مع كريم البلك وكيل اشرف بن شرقي علي اللايف عشان جمهور الزمالك العظيم يطمئن .

وأضاف: و هناك فرق كبير من الحب الحقيقي للزمالك و الحب المرهون بالمصلحة او الوجود و فيها لأخفيها او احاول اهد المعبد عشان اطلع البطل و الحقيقة ان البطل هو اللي بيحب النادي بلا مصالح و هو جمهور الزمالك العظيم و نتقابل يوم الاحد و كل واحد يتحاسب علي كلامه.
 

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