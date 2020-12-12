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أحمد حسام يسب مرتضى منصور:« عائلته لازم تختفي»

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ميدو ومرتضى منصور
 
السبت، 12-12-2020 05:43 م المصريون

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، شتائم إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته.
جاء ذلك ردًا على منشور كتبه أمير مرتضى منصور، هاجم ميدو بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".
وقال ميدو في تصريحات إذاعية ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك".
وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، ومرتضى منصور عربجي وعائلته لازم تختفي من على الساحة الرياضة".
وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".
وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".
وكان ميدو كتب ردًا على الهجوم عليه :" وردًا على الهجوم الذي طال "ميدو"، كتب عبر حسابه على "تويتر" :" على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه".
وتابع :" ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".
 

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