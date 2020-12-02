تعليق ناري من أشرف بن شرقي على تصريحات ميدو: «فاسق»

الأربعاء، 02-12-2020
01:52 م
المصريون
في أول تعليق له على الضجة التي أثيرت بعد تصريحات أحمد حسام ميدو
، رد
أشرف
بن شرقي، لاعب نادي الزمالك
، بتعليق ناري، بشأن رحيل
ه عن نادي الزمالك
.
ونشر أشرف بن شرقي عبر خاصية ستورى
على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إذا جاءكم فاسق
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.. صدق الله
العظيم".
جدير بالذكر أن ميدو
قال خلال برنامجه قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب مهم
جدًا كان معه وكيله أول أمس داخل الزمالك
وكان يطالب بالرحيل
وهذا كلام غير مقبول.
وأضاف أحمد حسام ميدو
: "اللاعبون فئات داخل الزمالك
، بعضهم حصلوا على
وعد من أمير مرتضى ورئيس النادي بأن عقودهم ستعدل، هم 5 أو 6 لاعبين مهمين جدًا في
الفريق، لديهم تأكد كبير جدًا أن اللجنة المؤقتة لن تعدل عقودهم وهذا أدى إلى
مشكلة كبيرة داخل غرفة الملابس في الزمالك
".
وأرد
ف: "الزمالك
يمتلك لاعبين أساسيين ومميزين عقودهم أقل من آخرين،
على سبيل المثال حراسة المرمى في الزمالك
الحارس الثالث محمد عواد عقده 11 مليون
جنيه، والحارس الأساسي (أبو جبل) عقده 3.5 مليون جنيه، وجنش الحارس الثاني عقده
2.5 مليون جنيه".
واختتم: "كانت هناك وعود بتعديل العقود كانت مثل (الحقن المسكنة) وكان
اللاعبون يعيشون عليها في الفترة الماضية وكانوا يحققون المكسب".