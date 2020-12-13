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أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد شتائم ميدو النارية له

أمير مرتضى منصور
أول تعليق من أمير مرتضى بعد شتائم ميدو النارية له
 
الأحد، 13-12-2020 08:42 ص المصريون
تجاهل أمير مرتضى منصور - المشرف العام السابق على فريق نادي الزمالك - الهجوم والشتائم التي وجهها له أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق.

وكتب أمير مهنئا فريق الزمالك بعد فوزه على المقاولون العرب ، قائلا في تغريدة: الحمدالله مكسب مهم جداً في ظروف صعبة شكراً للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا .

وأضاف: شكراً جمهور الزمالك العظيم انتم فعلاًً ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي ..شكراً على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري .
 

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