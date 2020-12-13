أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد شتائم ميدو النارية له

الأحد، 13-12-2020
08:42 ص
المصريون
تجاهل أمير مرتضى منصور
- المشرف العام السابق على فريق نادي الزمالك
- الهجوم والشتائم التي وجهها له أحمد حسام ميدو
نجم الزمالك
السابق.
وكتب أمير مهنئا فريق الزمالك
بعد فوزه على المقاولون العرب ، قائلا في تغريدة: الحمدالله مكسب مهم جداً في ظروف صعبة شكراً للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا .
وأضاف: شكراً جمهور الزمالك
العظيم انتم فعلاًً ظَهر وسند والتعب اللي تعبته لم يضيع عالفاضي ..شكراً على كل ما الدعم والحب والاحترام و الوعي ..الثقة والمسئولية اللي وضعتوها فيا تخليني هفضل تحت امركم و اخدمكم لحد اخر ثانية في عمري .