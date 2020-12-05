مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن الفيديو الذي سيكشف فيه كل شيء

السبت، 05-12-2020
05:47 ص
المصريون
فجر مرتضى
منصور - رئيس نادي الزمالك
السابق - مفاجأة بتأكيده تسجيل فيديو يكشف فيه ما وصفها بـ"المؤامرة" .
وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" : انتهي
الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد
المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وعلى الرغم من مرور 6 ساعات منذ كتابة هذه التدوينة إلا أن الفيديو لم يُنشر على صفحة مرتضى
منصور.
وكان مرتضى
وعد أول أمس الخميس بظهور فيديو يتضمن كل شيء بعد صلاة الجمعة بالأمس لكن الفيديو لم يظهر مما طرح العديد من التساؤلات.