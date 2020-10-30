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مراكز جديدة للقطبين بالتصنيف العالمي

ارشيف
ارشيف
 
الجمعة، 30-10-2020 02:39 م محمد عبد الحارس
قفز النادي الأهلى 4 مراكز جديدة فى تصنيف الأندية العالمية، حسب آخر تحديث لموقع Football Database، في الوقت الذي تراجع فيه مركز الزمالك، نفس عدد المراكز للخلف الأهلى احتل المركز الـ43، بعد فوزة على الوداد المغربى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ذهابا إيابا بمجموع مباراتي خمسة أهداف مقابل هدف واحد.
وفى التصنيف تراجع الزمالك 4 مراكز إلى الخلف، حيث بعدما كان متواجدا في المركز 150، بات يحتل الـ 154. يشار إلى أن نادي الزمالك يتواجد في التصنيف الثاني محليًا والرابع إفريقيًا والسادس على المستوى العربي.
 

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