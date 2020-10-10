تعليق ناري لـ أحمد فهمي على خناقة شيكابالا.. ويفجر مفاجأة مدوية عن لاعب الزمالك
أحمد فهمي شيكابالا
السبت، 10-10-202011:24 مالمصريون ـ متابعات
قال الفنان أحمد فهمي إن ما حدث بينه وبين اللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، ليس الهدف منه حدوث فتنة بين ناديي الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن القصة أن هناك اثنين من «أصدقاء قدام» تشاجرا ولم أسب الجمهور والرموز لنادي الزمالك.
وتابع «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، للإعلامي عمرو أديب: «الموضوع له رواسب من سنين، وبدأ لما كان شيكابالا في البرتغال وكنا أصحاب وقتها جداً، وكل قصة وليها شهود والشهود ناس محترمين وكبار في البلد وممكن تسألهم».
وأضاف: «شيكابالا طلب مني اتوسط له لأنه كان عايز يرجع من البرتغال على النادي الأهلي، وأنا مش عايز أحلف إن ده حصل، وممكن أقول أسماء، ووقتها كلمت هشام العامري أخو الوزير العامري فاروق، وقولت له إحنا عايزين نجيب شيكابالا للأهلي».
وأوضح أحمد فهمي: «هشام قالي يا فهمي إحنا النادي الأهلي وشيكابالا مش لايق على الأهلي، والطلب قوبل بالرفض والموضوع مات، ولم استغل ذلك لحد ما جاءت مباراة السوبر وشيكابالا غلط في جمهور الأهلي وكنت ضد ما حدث وأنا راجل أهلاوي وبقيت ممثل».
وتابع: «وقتها كتبت منشور وقولت أن الزمالك نادي محترم وبه رموز وقولت بلاش تضحك عليهم وأنت طلبت مني ووقتها المنشور زعل شيكابالا وأنا اتعصبت وقتها وكان ممكن أكلمه في التليفون أفضل من المنشور لحد ما حصل اللى حصل».
وأردف: «أنا مش ممثل أهلاوي أنا راجل أهلاوي بقيت ممثل.. وجمهور الأهلي خط أحمر».
وأضاف: «شيكابالا زعل من البوست وانا مسحته واعتذرت ليه، اللى حصل أن مصطفى سيف العمارى قالى تعالى سلم على شيكابالا بما اننا في الفرح، ورحت سلمت عليه، لكن لقيته بيقولى انا كنت اقدر اعمل اللى انت بتعمله بس ما رديتش، فرديت عليه قولتله يا شيكابالا انا جاى اسلم عليك».
وتابع: «قعد شيكا يتكلم قلت ليه انت شتمت ناس تخصنى جمهور الاهلى، رد قالى نعم يا اخويا وفضل يشتم في النادى الاهلى وجمهور الاهلى».
وأكد أحمد فهمى قائلاً: «أنا رديت شتيمه جمهور الاهلى وشتمت شيكابالا نفسه والحمد لله ان كريم اخويا مكنش موجود وإلا الخناقة مكنتش هتخلص».