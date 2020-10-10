السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً بحرياً مشتركًا

القبض على فنانة كويتية شهيرة بسبب فيديو إباحي

صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها

الموجة الثانية.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

بالأسماء.. "زيدان" يحسم صفقات ريال مدريد

أول فيديو للحظة خناقة أحمد فهمي وشيكابالا

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

اليوتيوبر زينب: زوجي مبيغصبنيش على حاجة

أول فيديو للحظة خناقة أحمد فهمي وشيكابالا

1
أحمد فهمي وشيكابالا
 
السبت، 10-10-2020 02:42 م محمد فضل

نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة خناقة الفنان أحمد فهمي، مع اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.
ونشبت الخناقة بين شيكابالا والفنان الأهلاوي أحمد فهمي، في حفل الزفاف، مع دخول فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد للقاعة، حيث التقيا مصطفي سيف العماري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، الذي تحدث مع الفنان قائلًا: "شيكا هنا.. تعالي سلم عليه عشان الموضوع يخلص"، وذلك على خلفية وجود خلاف سابق بينهما بعد استياء فهمي من استفزاز شيكابالا لجمهور النادي الأهلي وقيامه بحركات خارجة عقب فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري الأخيرة بركلات الجزاء الترجيحية.
وأضاف:" استجاب فهمي لرغبة العماري وتوجه نحو شيكابالا، ليفاجأ بسلام الأخير عليه بشكل غير لائق، إلا أن فهمي تجاوز الموقف وقال له: "أنت شتمت ناس تخصني على فكرة"، فرد عليه شيكابالا: "تقصد جمهور الأهلي؟" فرد الفنان بالإيجاب، ليفاجيء الأخير بنعت اللاعب للنادي الأهلي وجمهوره بألفاظ خارجة.
وشهد الحفل، تواجد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ومحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي، وعدد من مسؤولي القلعة البيضاء.
واندهش فهمي من سباب شيكابالا للنادي الأهلي وجمهوره، حيث سأله: "أنت بتشتم النادي الأهلي وجمهوره وأنا واقف؟" ليعاود اللاعب سباب القلعة الحمراء وجمهورها من جديد، وهنا وجه فهمي السباب لشخص شيكابالا من دون التعرض لنادي الزمالك وجماهيره، وفقًا لتأكيد المصدر.
وتدخل على الفور أمير مرتضي منصور ومصطفي سيف العماري لاحتواء الموقف، وتوجه حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق والمنتخب الوطني، لفهمي لتهدئته.
 

إقرأ ايضا

215608

بالأسماء.. "زيدان" يحسم صفقات ريال مدريد

112

"الجبلاية" تحسم موعد تسليم الأهلى درع الدورى

EjGtMasXkAgFGK6

الغيابات صداع مزمن فى رأس "باتشكيو"

أخبار متعلقة

عمرو جمال

لاعب الأهلي: سأشجع الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي

نجم الزمالك: سأشجع الأهلي أمام بيراميدز لهذا السبب

الخطيب

نجم الزمالك يوقع لـ الأهلي لمدة 4 سنوات

ملعب

أزمة جديدة للوداد والرجاء قبل مواجهة الأهلى والزمالك

الزمالك وأسوان

بعد الفوز على الزمالك.. أسوان يهدي الأهلي لقب الدوري المصري

ارشيف

حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك