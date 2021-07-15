محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من السقوط أمام كايزر تشيفز بسبب هذا الأمر

الخميس، 15-07-2021
11:10 ص
حذر محمد يوسف
المدير الفني السابق لفريق الأهلي، لاعبي الأحمر،
من الثقة الزائدة، قبل مواجهة كايزر تشيفز
الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا،
المقرر له، بعد غد، السبت، على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.
وقال محمد يوسف
في تصريحات لبرنامج “ مع شوبير” الإذاعي:"
في البداية أريد تحذير لاعبي الأهلي من نغمة الثقة السائدة حاليا، لأن كايزر تشيفز
فريق مميز".
وتابع محمد يوسف
:" اعتقد أن تركيز موسيماني سينصب على
تسجيل هدف مبكر، لأن وقتها سيضطر فريق كايزر تشيفز
للتخلي عن الدفاع".
وأشار محمد يوسف
:" موسيماني على دراية كبيرة بطريقة
لاعب كايزر تشيفز
، لكن على لاعبي الأهلي التحلي بالهدوء".
وأضاف محمد يوسف
:" أرى أن الذهاب إلى الوقت الإضافي،
ليس في صالح الأهلي، لأن نسبة الحظ تكون أعلى في هذا التوقيت، رغم أن الأهلي يمتلك
حراس مرمى مميز مثل محمد الشناوي".
وأكمل:" الأهلي يتفوق على كايزر تشيفز
في جوانب كثيرة،
سواء في الدفاع أو مناطق تحضير الهجمة أو الجانب الهجومي".