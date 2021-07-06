حسام حسن: هذا ما سيحدث في نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الثلاثاء، 06-07-2021
09:29 ص
أكد حسام حسن
المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فوز الأهلي علي كايزر تشيفز
الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا
وقال حسام حسن
خلال تصريحات تلفزيونية : حظوظ الأهلي أعلي من كايزر تشيفز
وقادر علي تحقيق اللقب العاشر والحادي عشر
والثاني عشر والي مالا نهاية لأنه يمتلك منظومة ناجحة تسعي لتحقيق الألقاب فقط .
وأكمل حسام حسن
: موسيماني ناجح حتي الآن مع الأهلي وحقق كل ما يمكن تحقيقه
مع الفريق كما انه يمتلك عدة عناصر قوية مثل أفشة وأنا دربته في بيراميدز وأعلم
إمكانياته جيدا بجانب محمد شريف وديانج أفضل صفقات الأهلي والدوري المصري خلال
الفترة الأخيرة .
وعن قائمة أولمبياد طوكيو قال حسام
حسن : لا احد يختلف علي أحمد الشناوي أفضل
حارس في مصر ولكن كنت اتمني الاعتماد علي محمد صبحي لأنه يقدم مستوي رائع مع
الاتحاد.
وأوضح حسام حسن
: كما أنني أري أنه
الأفضل ضم لاعب خط وسط بدل من أحد المدافعين الونش وأحمد حجازي.