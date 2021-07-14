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الأهلي أم كايزر تشيفز؟.. كاف يعلن عن المبلغ الضخم لبطل أفريقيا

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الأهلي أم كايزر تشيفز؟.. كاف يعلن عن المبلغ الضخم لبطل أفريقيا

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كاف
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الأربعاء، 14-07-2021 12:39 ص

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية السبت المُقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.
ويسعى الأهلي التتويج باللقب العاشر فى تاريخه والثاني على التوالى ، بعدما توج به النسخة الماضية بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-1.
ويعد ذلك هو النهائي الـ14 الذي يخوضه الأهلي في البطولة الأفريقية، بينما يلعب كايزر تشيفز هذا اللقاء للمرة الأولى في تاريخه.
 

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