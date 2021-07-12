الإثنين 12 يوليه 2021
توقيت مصر 15:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بسبب ما فعله محمد شريف.. الغندور يهاجم موسيماني بشدة

كاميرا المراقبة توثق لحظة مصرع شقيق رامي صبري (تفاصيل)

آخر ما كتب شقيق رامي صبري قبل وفاته هروبًا من مصحة علاج الإدمان

المحكمة تصدم أحمد عز وتلزمه بدفع مبلغ كبير لصالح زينة مجددًا

الأهلي يفقد نجميه في نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

المحكمة تصدر حكمها على باسم عوض الله والشريف حسن

أمر ملكي بتنفيذ حكم القصاص على سعودي قتل مصري

انتهز فرصة مباراة الأهلي وجرد زوجته من ملابسها ثم قتلها لهذا السبب

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

ADS
 

الأهلي يفقد نجميه في نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

2021_6_27_16_17_11_867
الاهلي
Native
الإثنين، 12-07-2021 12:23 م

تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
ويأتى تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي بمعسكره المغلق المقيم فى القاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .
وجاء قرار انضمام ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي بالتنسيق بين شوقي غريب مدب الفراعنة  وموسيمانى المدير الفنى للأهلى ، على ان ينضم الرباعى الأخر محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي عقب خوض نهائى دوري أبطال إفريقيا .
واستقر الكاف على سفر الأهلى وكايزر تشيفز إلى المغرب قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة للدخول فى الفقاعة الطبية الشاملة لتجنب مخاطر فيروس كورونا والخروج بالمباراة إلى بر الأمان .
وكان الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز دون حضور جماهيري وذلك بناء على رغبة من السلطات المغربية المستضيفة للنهائى الإفريقي .

 

إقرأ ايضا

خالد-الغندور

بسبب ما فعله محمد شريف.. الغندور يهاجم موسيماني بشدة

20180405110351351

صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني»

732663_0

فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات»

أخبار متعلقة

202012151111501150

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

620211423216787770030

حسام حسن: هذا ما سيحدث في نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

1331818_0

تعادل مثير للأهلي أمام بيراميدز برعاية أفشة والشناوي

202101260816371637

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

246404

كاف يعلن عن قرار غير مسبوق في نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزرتشيفز

267095_0

مفاجأة.. الوداد المغربي قد يلعب النهائي أمام الأهلي وليس كايزر تشيفز