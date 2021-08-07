السبت 07 أغسطس 2021
توقيت مصر 21:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

مستشار الرئيس يكشف ما حدث لـ دلال عبدالعزيز قبل وفاتها

أول تعليق من إيمي سمير غانم على وفاة والدتها دلال عبدالعزيز

الآن بث مباشر.. الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

بعد الفوز بالميدالية الذهبية.. صدمة حزينة لـ فريال أشرف

حيلة ماكرة للاعب إيران لإقصاء بطل السعودية في الكاراتيه رغم تفوقه عليه

أول ذهبية لمصر في طوكيو.. فريال أشرف تتدخل التاريخ في الكاراتيه

بيان من شرطة مكة بشأن مقتل عروس على يد عريسها

رامي رضوان يعلن عن موعد جنازة ومكان دفن دلال عبدالعزيز

ADS
 

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في أول لقاء بعد تصدره الدوري

الأهلي-ضد-سيراميكا-1024x640
ا
Native
السبت، 07-08-2021 12:50 م

يستضيف النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة ال23 من بطولة الدورى الممتاز، في أول لقاء له بعد احتلاله صدارة الدوري.
ومن المقرر أن تنقل قناة ON TIME SPORT 1  مباراة الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا
ويسعي النادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني لحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب الدورى الممتاز .
ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الزمالك الوصيف الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.
 

إقرأ ايضا

مباراة-الاهلى-وسيراميكا-714miqa2otaf9iq2q4v39tym0at8btjn957vavrbc2z

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

images

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

الزمالك-ضد-غزل-المحلة-800x600

الزمالك يفوز على غزل المحلة 3-0 ويتصدر الدوري مؤقتًا

أخبار متعلقة

2021_6_26_23_37_10_561

الأهلي يتصدر الدوري بعد فوزه على وادي دجلة 2-1

معلق-مباراة-الأهلي-ووادي-دجلة-scaled

«شوبير» المعلق.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

2021_6_26_23_37_10_561

موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم والقنوات الناقلة

عمر-ربيع-ياسين

عمر ربيع ياسين يكشف عن النادي الأقرب للفوز بالدوري

20551478481570043010

الأهلي يحقق المستحيل في دقائق ويفلت من توديع الدوري بهزيمة الإنتاج الحربي

1157396_0

خالد الغندور يعلن توقعه لنتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز