الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في أول لقاء بعد تصدره الدوري

السبت، 07-08-2021
12:50 م
يستضيف النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا
اليوم في
تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة ال23 من بطولة الدورى
الممتاز، في أول لقاء له بعد احتلاله صدارة الدوري
.
ومن المقرر أن تنقل قناة ON TIME SPORT 1 مباراة
الاهلي أمام سيراميكا
كليوباترا
ويسعي النادي الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني
لحصد الثلاث نقاط ومواصلة صدارة ترتيب الدورى الممتاز .
ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا
في صدارة جدول الدوري
برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة
على حساب فرق «مصر
المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش
- الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة
- الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري
برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع الزمالك
الوصيف الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.