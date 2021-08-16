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الأهلي يفقد اثنين من أبرز نجومه قبل لقاء طلائع الجيش غدًا

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الإثنين، 16-08-2021 01:33 م


منح بيتسو موسمياني المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة أمس بسبب حالة الإرهاق التي تسيطر عليهم نتيجة ضغط المباريات، وشدد الجهاز الفني علي لاعبيه بالراحة التامة وعدم السفر الي الأماكن الساحلية خاصة أن الإجازة في الأساس بهدف محاربة الإجهاد وليس من المنطقي استغلالها في السفر وعدم الراحة.
ويفقد الأهلي في مواجهة طلائع الجيش الصعبة جهود عمرو السولية للإيقاف لحصوله علي الإنذار الثالث وكذلك محمد شريف الذي لا يزال يواصل خوض برنامجه التأهيلي المكثف لشفائه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الإسماعيلي بشد خفيف في العضلة الخلفية.
يخوض الاهلي مراناً وحيداً اليوم باستاد التتش قبل السفر الي السويس للدخول في معسكر مغلق إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غد ضمن منافسات المرحلة الــ31 لمسابقة الدوري.
فيما أكد موسيماني انهم لا يفكرون سوي في الفوز بــ الأربع مباريات المتبقية بالدوري امام طلائع الجيش غدًا، ثم المصري بالإسكندرية والجونة بالجونة وأسوان بالقاهرة ، وقال  إنه يسعى بشكل مستمر لتجهيز البدائل لمواجهة الغيابات المحتملة مثل محمد شريف وعمرو السولية.
وأضاف إنه كان حريصًا على الحفاظ على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وأكبر دليل على ذلك أنه كان يقوم بتغيير محمد شريف طوال الوقت في المباريات الأخيرة قبل إصابته من أجل منحه قسطًا ولو بسيطًا من الراحة، وأوضح أنه يسعى بشكل مستمر لتوفير البدائل في جميع المراكز.
وشدد أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي خاض 14 مباراة في دوري الأبطال الإفريقي ثم شارك في كأس العالم للأندية، وهو أمر تسبب في إجهاد كبير وعرض الكثير من اللاعبين للإصابة في ظل ضغط المباريات، وقال إنه يسعى لتخفيف الضغط على اللاعبين، وهو ما دفعه في المباراة الأخيرة للاستعانة بسعد سمير ومحمود وحيد واستبدال عمرو السولية وحسين الشحات الذي اشتكى من الآلام في قدمه.
 

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