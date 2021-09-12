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محمد صلاح يسجل هدفًا غاليًا يدخله التاريخ في شباك ليدز يونايتد

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صلاح
Native
الأحد، 12-09-2021 06:16 م

سجل ليفربول الهدف الأول في شباك ليدز يونايتد، على ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء المنافس وصلت الكرة لترينت أرنولد على يمين منطقة الجزاء فمررها من لمسة واحدة لمحمد صلاح أمام المرمى الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك، ليسجل "صلاح" هدفه الـ100 في تاريخ الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في المقابل يتواجد ليدز يونايتد في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.
ودخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب تلك المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في واحدة فقط.
 

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