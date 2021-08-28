بقدم صلاح.. ليفربول يتعادل مع تشيلسي 1-1

السبت، 28-08-2021
07:33 م
تعادل ليفربول
مع ضيفه تشيلسي
بنتيجة 1-1 في المباراة التي
أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"
على ستاد آنفيلد.
ورفع كل من تشيلسي
وليفربول
رصيدهما إلى 7 نقاط في القمة
بالتساوي مع كل من وست هام، وايفرتون قبل نهاية مباريات الجولة.
واستطاع كاي هافريتز أن يتقدم لصالح تشيلسي
في الدقيقة
22 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة من رييس جيمس على القائم البعيد استقبلها الألماني
الشاب برأسية وظهره تجاه المرمى ليرسلها إلى القائمة البعيد دون أن يتمكن أليسون من
التعامل معها.
وحصل ليفربول
على ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 من عمر المباراة
بداعي وجود لمسة يد على رييس جيمس الذي منع الكرة من دخول المرمى، واعتبر الحكم بعد
العودة إلى لقطات الفيديو أنها كرة طرد مستحق أيضًا.
وتعادل محمد صلاح
لصالح ليفربول
في الدقيقة 45+5 بعدما نفذ
ركلة الجزاء بشكل مثالي، ولم يتمكن إدوارد ميندي من التعامل معها.
وحافظ تشيلسي
على تماسكه الدفاعي في الشوط الثاني ولم يتمكن
ليفربول
من الوصول إلى المرمى، وسط محاولات عن طريق الهجمة المرتدة للبلوز، ولم يتمكن
أيضًا من التسجيل.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، واستمر كل منهما دون
التعرض لأي خسارة في 3 جولات، بعدما حققا أول تعادل لهما في النسخة الحالية.