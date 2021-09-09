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الاتحاد الإنجليزي يُغرم فريق تشيلسي بسبب محمد صلاح

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صلاح
Native
الخميس، 09-09-2021 01:44 م
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم فريق تشيلسي مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، لما بدر من لاعبيه في مباراتهم أمام ليفربول في بطولة الدوري.
وذكرت شبكة “ سكاي سبورتس” أن الاتحاد الإنجليزي غرم تشيلسي بسبب المشاجرة التي اختلقها لاعبوه مع لاعبي فريق ليفربول، بعد الهدف الذي سجله محمد صلاح في تلك المباراة من ضربة جزاء.
ودخل لاعبو تشيلسي في مشاجرة مع لاعبي ليفربول، حيث قام إدواردو ميندي حارس  مرمى البلوز بضرب الكرة تجاه جوردان هندرسون قائد الريدز، بعد تسجيل محمد صلاح للهدف من علامة الجزاء.
وتعادل فريق ليفربول مع نظيره تشيلسي بهدف لمثلهما، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل محمد صلاح هدف فريقه الوحيد في تلك المباراة.
 

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