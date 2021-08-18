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اتحاد الكرة يُعلق على هدف الأهلي الذي ألغاه إبراهيم نور الدين

ibrahim-nour
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الأربعاء، 18-08-2021 03:20 م


كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، عن موقف الجبلاية من الهدف الملغي للنادي الأهلي، في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن لقاءات الأسبوع الـ31 ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر في تصريحات لموقع«الوطن سبورت»: «الكرة صعبة وجدلية، ونحن نرى في اتحاد الكرة أن تقدير حكم الساحة إبراهيم نور الدين، وحكم الفيديو محمود بسيوني، للكرة وعدم احتسابها هدف للأهلي، قرار صحيح».
وأوضح المصدر: «إبراهيم نور الدين لم يحتسب هدفا للأهلي؛ لأنه لم يرى أن الكرة تخطت خط مرمى الحارس محمد بسام، وحكم الفيديو محمود بسيوني أبلغه في السماعة بأن الكرة ليست هدفا».
وشدد المصدر، على ثقة اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، في نزاهة الحكام المصريين: «الحكم مش هيشوف الكرة تخطت خط المرمى ويرفض احتسابها، مفيش حكم هيلعب ضد مصلحته ومستقبله».

وأشار المصدر، إلى أن ما يتردد حول صدور قرار من الجبلاية بإيقاف إبراهيم نور الدين أو حكم الفيديو محمود بسيوني، غير صحيح على الإطلاق.
 

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