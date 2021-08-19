بعد تألقه.. ليفربول يتفاوض مع «صلاح» لتجديد عقده بمبلغ خيالي

الخميس، 19-08-2021
04:00 م
أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي ليفربول
، بدأ مفاوضاته مع النجم المصري
محمد صلاح
لاعب الفريق، لتجديد عقد
ه.
وذكرت صحيفة “ ذا أتلتيك”، أن نادي
ليفربول
بدأ محادثاته مع محمد صلاح
، لتجديد عقد
ه، لمدة عامين آخرين، ليستمر اللاعب المصري في الريدز حتى عام 2025 .
وأضافت الصحيفة، أن العقد الجديد سيجعل محمد صلاح
الأعلى راتبا في تاريخ
ليفربول
، متخطيا فيرجيل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح
، أثار الجدل، بعد تألق “مو” أمام
نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، السبت الماضي، بصناعة هدفين،
وتسجيل هدف، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"
أتمنى أن يشاهدوا ذلك".
وينتهي عقد محمد صلاح
مع نادي ليفربول
، في صيف 2023.