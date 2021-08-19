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بعد تألقه.. ليفربول يتفاوض مع «صلاح» لتجديد عقده بمبلغ خيالي

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صلاح
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الخميس، 19-08-2021 04:00 م

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي ليفربول، بدأ مفاوضاته مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، لتجديد عقده.
وذكرت صحيفة  “ ذا أتلتيك”، أن نادي ليفربول بدأ محادثاته مع محمد صلاح، لتجديد عقده،  لمدة عامين آخرين، ليستمر اللاعب المصري في الريدز حتى عام 2025 .
وأضافت الصحيفة، أن العقد الجديد سيجعل محمد صلاح الأعلى راتبا في تاريخ ليفربول، متخطيا فيرجيل فان دايك الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل، بعد تألق “مو” أمام نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، السبت الماضي، بصناعة هدفين، وتسجيل هدف، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" أتمنى أن يشاهدوا ذلك".
وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول، في صيف 2023.
 

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