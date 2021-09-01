حسام البدري استقر عليه.. مفاجأة عن بديل محمد صلاح في المنتخب

الأربعاء، 01-09-2021
04:04 م
استقر الجهاز
الفنى لمنتخب مصر
الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على الاعتماد على أحمد سيد
زيزو
أساسيا لتعويض غياب محمد صلاح
خلال مواجهة أنجولا المقرر إقامتها اليوم،
الأربعاء، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم
2022.
وشهدت الفترة
الماضية تنافسا كبيرا بين زيزو
وحسين الشحات، إلا أن البدري استقر على الدفع بزيزو
لتعويض غياب محمد صلاح
فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها اللاعب فى الفترة
الأخيرة مع ناديه الزمالك وظهوره بشكل ملفت فى تدريبات الفراعنة.
ويفقد منتخب مصر
نجمه الأبرز محمد صلاح
نجم ليفربول الذى يغيب نظرا لقيود كورونا ورفض السلطات
الإنجليزية لسفره، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد الننى نجم ليفربول ، ويغيب أيضا عن
مباراة اليوم مصطفى محمد بسبب سفره إلى
فرنسا، وهو ما أدى إلى خروجه من الحسابات بشكل تام فى مباراة اليوم.
ويغيب عن
المنتخب اليوم أكرم توفيق بسبب إصابته فى مران أمس، وتبدو فرصة عمر جابر قليلة
للغاية من اللحاق بمباراة اليوم بسبب تعرضه لوعكة صحية على مدار الأيام الماضية.