محمد صلاح: هذا ما تغير في بسبب المال والشهرة ولم أتناول خمور

الأحد، 05-12-2021
10:38 ص
ينتظر الجميع حوار محمد صلاح
نجم نادي ليفربول
ومنتخب مصر مع الإعلامي عمرو
أديب.
محمد صلاح
دخل في حوار طويل مع الإعلامي عمرو أديب
مقدم برنامج الحكاية على
قناة «إم بي سي مصر»، وتحدث خلاله عن العديد من جوانب حياته، والتي سنستعرض فيها
بعض أبرز تصريحاته.
وكشف محمد صلاح
عن بعض طقوسه اليومية، حيث قال :« عندما استيقظ يوميا أجلس
على الأرض و«بربع رجلي» وبغمض عيني وباخد شهيق وزفير 5 مرات».
وتابع صلاح
حديثه عن طقوس يومه قائلا:« أمارس رياضة الاسترخاء يوميا،
والشهرة والمال جعلوني أكثر هدوءا وصراحة مع نفسي».
وتطرق محمد صلاح
للحديث عن أجواء الحياة في لندن، وكيفية تعايشه مع تلك
الأجواء، وعلق على شرب الخمور
قائلا:« لم أتناول الخمور
نهائيا وعمري ما فكرت
أشربها».
وجاء خلال الحوار جوانب عديدة من حياة النجم المصري محمد صلاح
، وتحدث عن
طقوسه اليومية وإحساسه بعد الشهرة، ورأية في لقب أفضل لاعب في العالم، وعلاقته
بكريستيانو رونالدو، وموقفه من التجديد لنادي ليفربول
، وعلاقته مع يورجن كلوب
المدير الفني للفريق.