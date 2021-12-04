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تصريحات مفاجئة من كلوب عن «أنانية» صلاح

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صلاح
Native
Teads
السبت، 04-12-2021 09:34 ص
رد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي بقوة حول اتهام نجمه المصري الدولي محمد صلاح بالأنانية في اللعب.
ورفض كلوب، انتقادات  وجهت لصلاح، تتهمه بالأنانية في اللعب، وكال المديح لبداية الدولي المصري "الرائعة" للموسم الحالي.
ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بعد 14 مباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما يتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما لائحة أكثر اللاعبين الذين صنعوا أهدافا (8 أهداف)، مقارنة بخمسة تمريرات حاسمة فقط، في 37 مباراة في الدوري الموسم الماضي.
وقال كلوب للصحفيين، الجمعة، ردا على سؤال هل تحدث مع صلاح بشأن طريقة تصرفه بالكرة في الملعب: "لم نتحدث تحديدا عن هذا الأمر، لأنه لم يكن ضروريا. هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي".
وأضاف: "لم ننتقده أبدا في السابق بسبب الأنانية لأنه لم يكن كذلك في أي وقت. الخبرة تفيد أي لاعب وتجعله يعرف كيف يتصرف في مختلف المواقف وفي كل بقعة من الملعب".
"صلاح يملك الخبرة الآن. يتحلى بالهدوء الشديد ولم يفقد النهم للتسجيل وتطور فنيا. أرى أن لديه المزيد من الوقت لرؤية الأشياء الصحيحة في المواقف المختلفة.. في كثير من الأحيان يتخذ القرار الصحيح".
ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 31 نقطة، متأخرا بنقطتين عن تشيلسي المتصدر وبنقطة واحدة عن مانشستر سيتي.
 

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